PSG : un chassé-croisé Lucas-Perisic ?

PSG : un chassé-croisé Lucas-Perisi c ? « Par Youcef Touaitia - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des statistiques très honorables, l'ailier Lucas (24 ans, 53 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) a toujours autant de mal à convaincre au Paris Saint-Germain. Désormais remplaçant, le Brésilien pourrait quitter le club de la capitale cet été. Pour l'accueillir, Sky Sport Italia nous informe que le nouvel entraîneur de l'Inter Milan, Luciano Spalletti, ne serait pas contre sa venue. De son côté, Tuttosport assure que le vice-champion de France garde toujours un œil sur l'ailier polyvalent de la formation lombarde, Ivan Perisic (28 ans, 42 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison). Ciblé par Manchester United, qui aurait déjà proposé 40 millions d'euros pour le recruter, le Croate est estimé à 60 millions d'euros par ses dirigeants. Le média italien précise que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, se rendra à Milan ce lundi pour discuter avec ses homologues transalpins, qui, rappelons-le, ont montré un vif intérêt pour Grzegorz Krychowiak, Adrien Rabiot ou encore Angel Di Maria. Nul doute que les dossiers Lucas et Perisic pourraient rapidement être mis sur la table... Le média italien précise que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, se rendra à Milan ce lundi pour discuter avec ses homologues transalpins, qui, rappelons-le, ont montré un vif intérêt pour Grzegorz Krychowiak, Adrien Rabiot ou encore Angel Di Maria. Nul doute que les dossiers Lucas et Perisic pourraient rapidement être mis sur la table...

