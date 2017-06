Tottenham : le Ballon d'Or, Kane y croit !

Tottenham : le Ballon d'Or, Kane y croi t ! « Par Youcef Touaitia - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Meilleur buteur de Premier League pour la deuxième année consécutive, l'attaquant Harry Kane (23 ans, 30 matchs et 29 buts en Premier League cette saison) impressionne avec Tottenham. Confiant, l'Anglais se montre ambitieux et avoue penser au Ballon d'Or, qu'il souhaite remporter un jour. "Qui ne voudrait pas gagner ce grand trophée ? C’est certainement ce que j’espère faire. Vous devez gagner les grands tournois, pour votre club et votre pays. Cristiano Ronaldo a remporté l’Euro et la Ligue des Champions et cela fait partie des raisons pour lesquelles il gagne ce trophée la plupart du temps. Messi est dans une situation similaire", a évoqué le Spur dans les colonnes du Times. Autant Kane régale en championnat, autant ses performances en Ligue des Champions ou en sélection sont beaucoup trop pauvres pour espérer doubler ses concurrents, qui évoluent sur une autre planète pour le moment. Autant Kane régale en championnat, autant ses performances en Ligue des Champions ou en sélection sont beaucoup trop pauvres pour espérer doubler ses concurrents, qui évoluent sur une autre planète pour le moment.

