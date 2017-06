Man City : Bernardo Silva a déjà un admirateur « Par Eric Bethsy - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’ancien ailier de l’AS Monaco Bernardo Silva (22 ans) avait vraiment marqué les esprits du côté de Manchester City. Ravi de l’arrivée du Portugais, le milieu citizen David Silva (31 ans, 34 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) s’en souvient comme si c’était hier. "C'est un bon joueur, il nous aidera beaucoup. Il m’a impressionné quand nous avons joué contre Monaco, s’est rappelé l’Espagnol dans The Independent. Comme moi, il est gaucher et il aime se promener sur le terrain comme je le fais. Lorsque vous signez des joueurs jeunes et affamés, c’est bon pour l’équipe. Si on a continué à parler de lui à Manchester City ? Oui. J’essaye toujours de regarder d’autres matchs, d’autres championnats. Quand quelqu’un attire votre attention, vous continuez à le suivre. Il a fait une superbe saison" Sur et en dehors du terrain, les deux Silva devraient bien s’entendre... Sur et en dehors du terrain, les deux Silva devraient bien s’entendre...

