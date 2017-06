Guingamp : A. Mendy n'a d'yeux que pour Bordeaux

Confrontés au départ de Jérémy Ménez à Antalyaspor, les Girondins de Bordeaux discutent avec l’attaquant de Guingamp Alexandre Mendy (23 ans, 22 apparitions et 3 buts en L1 cette saison). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Niçois a hâte de débarquer chez les Marine et Blanc.

"C'est vrai qu'il y a un intérêt de Bordeaux qui souhaite me recruter, a confié le Guingampais à L’Equipe. (…) L’entraîneur Jocelyn Gourvennec ? Pour être honnête, sa présence a grandement contribué à me séduire. A Guingamp, il avait essayé de m'attirer dès l'hiver 2016. A côté de ça, Bordeaux est un club de prestige et je ne peux pas passer à côté de l'opportunité de le rejoindre. Plusieurs clubs ont appelé mon agent, mais mon choix, c'est Bordeaux ! Je n'ai que Bordeaux en tête !"

Espérons pour Mendy que le FCGB finalisera son transfert.