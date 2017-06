Atletico : Griezmann voulait partir mais... « Par Eric Bethsy - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêt à rejoindre Manchester United, Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) a subitement décidé de rester à l’Atletico Madrid. Son déclic ? La décision du TAS qui a confirmé l’interdiction de recrutement du club madrilène. "Cela a beaucoup aidé, a reconnu le Français interrogé par Canal+ Sport. Partir alors qu'ils ne peuvent pas recruter, cela aurait été un sale coup au club qui m'a donné beaucoup de confiance, qui m'a permis d'être le joueur que je suis aujourd'hui. Après en avoir parlé avec mon conseiller, le coach et les capitaines, j'ai décidé de rester. On va s'accrocher jusqu'en décembre et voir si on peut amener quelques joueurs." En effet, les Colchoneros pourront inscrire des recrues à partir de janvier 2018. En effet, les Colchoneros pourront inscrire des recrues à partir de janvier 2018.

