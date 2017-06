EdF : Deschamps s'explique pour Sissoko « Par Eric Bethsy - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que sa convocation avait déjà surpris, le milieu de l’équipe de France Moussa Sissoko (27 ans, 52 sélections et 2 buts) a été titularisé lors de la défaite en Suède (2-1) vendredi en éliminatoires du Mondial 2018. Résultat, le joueur de Tottenham s’est montré décevant. Et le sélectionneur Didier Deschamps a dû expliquer son choix jugé frileux. "Moussa Sissoko n’est pas là pour jouer défensif, a confié le technicien au micro de Canal+ Sport. Il a joué à l’Euro et des matchs après aussi. Il a un profil différent de celui d’Ousmane Dembélé ou Florian Thauvin. Il y a un équilibre d’équipe à avoir. Quand j’ai vu que les Suédois étaient fatigués, j’ai fait entrer deux joueurs, Thomas (Lemar) et Kylian (Mbappé), qui ont amené de la vitesse et de la vivacité." Le problème, c’est que l’ancien Toulousain n’a pas forcément les qualités offensives de ses concurrents… Le problème, c’est que l’ancien Toulousain n’a pas forcément les qualités offensives de ses concurrents…

