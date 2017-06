EdF : Griezmann était "en pleine forme"

De nouveau aligné aux côtés d’Olivier Giroud, l’attaquant de l’équipe de France Antoine Griezmann (26 ans, 43 sélections et 16 buts) n’a pas livré sa meilleure prestation en sélection. Cette performance décevante est-elle liée à un état de fatigue ?

"Non. Après les défaites, on essaye toujours de chercher des excuses. Mais je suis en pleine forme, a assuré le buteur de l’Atletico Madrid à Canal+ Sport J’ai essayé d’être plus devant, plus proche de la surface adverse et de laisser le jeu à Dimitri (Payet), ou Paul (Pogba), ou Moussa (Sissoko)."

Sans doute une consigne du sélectionneur Didier Deschamps.