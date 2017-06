EdF : Giroud et "la cruauté du foot" « Par Eric Bethsy - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dominatrice en seconde période, l’équipe de France a été battue en Suède (2-1), dans un match comptant pour les qualifications du Mondial 2018. Un scénario cruel pour Olivier Giroud (30 ans, 63 sélections et 27 buts). "On prend un but sur un malheureux coup du sort, a réagi l’attaquant d’Arsenal interrogé par Canal+ Sport. (…) Cette équipe de Suède a défendu bec et ongles, on s’est cassé les dents dessus. On aurait pu marquer en deuxième période. Il y a aussi ce but qui nous fait mal juste avant la pause. On a essayé d’attaquer pendant toute la deuxième période. Ils ne sont pas venus très souvent dans notre camp. Au final on perd ce match, c’est la cruauté du foot." D’autant que les Bleus perdent à cause d’une grossière erreur du gardien Hugo Lloris. D’autant que les Bleus perdent à cause d’une grossière erreur du gardien Hugo Lloris.

News lue par 769 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+