EdF : Deschamps n'accable pas Lloris « Par Eric Bethsy - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite face à la Suède (2-1) en match de qualifications pour le Mondial 2018, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a évoqué la boulette du gardien Hugo Lloris (30 ans, 89 sélections) en toute fin de rencontre. Malgré la déception, le technicien n'a pas souhaité accabler son capitaine. "A défaut de gagner, on aurait dû faire match nul. Je ne veux pas accabler Hugo, il a souvent été décisif avec nous mais ça nous coûte cette défaite, a regretté le patron des Bleus au micro de TF1. On savait que même avec un match nul, il aurait fallu cravacher, on va devoir cravacher jusqu'au bout. Un gardien, quand il fait une erreur, ça se voit plus que les joueurs de champ. C'est malheureux pour lui et pour toute l'équipe." Au classement du groupe, la Suède revient à hauteur de la sélection tricolore en tête. La boulette de Lloris

#SUEFRA

LA BOULETTE DE LLORIS, et Toivonen frappe du milieu du terrain dans le but vide : 2-1 pour la Suède ! https://t.co/Z2qMRlIfeZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2017

