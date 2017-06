CdM 2018 : Suède 2-1 France (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quelle catastrophe ! Sur une erreur de Lloris en fin de rencontre, l'équipe de France s'est inclinée en Suède (1-2) ce vendredi, à l’occasion de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La rencontre débutait sur un petit rythme entre deux formations bien placées mais trop peu entreprenantes. Meilleurs techniquement, les Bleus prenaient petit à petit l’ascendant sans toutefois mettre en danger une solide défense adverse. Les Suédois, eux, ne se précipitaient pas et attendaient le bon moment pour tenter de percer la muraille tricolore. Fermé, le match ne décollait pas malgré la belle ambiance dans les travées de la Friends Arena. L’enjeu écrasait les deux équipes, qui multipliaient les approximations et les mauvais choix, ce qui rendait le spectacle assez difficile à suivre. Avant la pause, Giroud illuminait la rencontre : après un enchaînement de toute beauté, le Gunner envoyait un missile dans le petit filet d’Olsen (0-1, 37e). Un vrai bijou qui réveillait les Scandinaves. Plus tranchants ces derniers égalisaient par Durmaz sur leur première occasion juste avant la pause (1-1, 43e). Au retour des vestiaires, Français et Suédois se rendaient coup pour coup. Griezmann et Pogba n’étaient pas loin de doubler la mise alors que Johansson et Forsberg donnaient des frissons à Lloris. Bien plus intense, la rencontre était indécise et pouvait basculer d’un côté comme de l’autre même si les Tricolores contrôlaient mieux le ballon. Dans le dernier quart d’heure, les Nordiques procédaient en contre et avaient de plus en plus de mal à faire mal aux Bleus, qui terminaient mieux physiquement. Malheureusement, les partenaires de Giroud manquaient de lucidité et ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions pour crucifier les Suédois... jusqu'à ce que l'impensable arrive. Sur un dégagement catastrophique de Lloris, Toivonen inscrivait un but phénoménal du milieu de terrain à la dernière minute (2-1, 90e+3). La douche froide pour les Bleus... Dans le dernier quart d’heure, les Nordiques procédaient en contre et avaient de plus en plus de mal à faire mal aux Bleus, qui terminaient mieux physiquement. Malheureusement, les partenaires de Giroud manquaient de lucidité et ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions pour crucifier les Suédois... jusqu'à ce que l'impensable arrive. Sur un dégagement catastrophique de Lloris, Toivonen inscrivait un but phénoménal du milieu de terrain à la dernière minute (2-1, 90e+3). La douche froide pour les Bleus...

