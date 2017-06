EdF : Matuidi-Kanté, Larqué ne comprend pas

Meilleur joueur de Premier League, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (26 ans, 16 sélections et 1 but) n'a toujours pas les faveurs de Didier Deschamps en équipe de France. Une situation qui en étonne plus d'un, dont Jean-Michel Larqué, qui estime que le double champion d'Angleterre en titre devrait normalement être devant son compère Blaise Matuidi (30 ans, 57 sélections et 8 buts) dans la hiérarchie.

"J’adore Blaise, il est indispensable au collectif du PSG, quand il n’a pas joué l’équipe a d’ailleurs connu des soucis, mais le jeune Kanté doit être bien disposé pour voir que le train passe et qu’il n’est jamais dedans. On peut être surpris par ce choix", a analysé le consultant sur les ondes de RMC.

Face à la Suède, ce vendredi (20h45), Kanté débute une nouvelle fois la rencontre sur le banc des remplaçants ().