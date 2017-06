Lyon : Tolisso au Bayern, ça brûle !

Lyon : Tolisso au Bayern, ça brûl e ! « Par Youcef Touaitia - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) n'a jamais été aussi proche d'un départ. Désireux de franchir un cap, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais affole l'Europe depuis de nombreux mois. Mais ce vendredi, un club aurait pris une avance considérable dans ce dossier : le Bayern Munich ! Selon les informations de L'Equipe, le club allemand aurait accéléré ces dernières heures et tiendrait la corde pour recruter l'international tricolore, ciblé par la Juventus Turin, le Milan AC, Chelsea, Manchester City ou encore Tottenham. D'après nos confrères, les discussions entre le champion d'Allemagne et l'entourage du joueur sont bien entamées et un accord serait tout proche d'être trouvé. Pour convaincre Lyon, le Bayern serait prêt à lâcher 40 millions d'euros. Une somme qui pourrait suffire au bonheur de Jean-Michel Aulas, intransigeant dans ce dossier. En cas de vente à ce prix, Tolisso pourrait donc devenir la plus grosse vente de l'histoire de l'OL, juste devant Michaël Essien, cédé contre 38 millions d'euros à Chelsea en 2005. Pour convaincre Lyon, le Bayern serait prêt à lâcher 40 millions d'euros. Une somme qui pourrait suffire au bonheur de Jean-Michel Aulas, intransigeant dans ce dossier. En cas de vente à ce prix, Tolisso pourrait donc devenir la plus grosse vente de l'histoire de l'OL, juste devant Michaël Essien, cédé contre 38 millions d'euros à Chelsea en 2005.

