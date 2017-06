Man Utd : Ibrahimovic quitte le club !

Comme pressenti, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 46 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) ne disputera pas une seconde saison à Manchester United. La Premier League a publié la liste des joueurs non conservés par les différents clubs et l'attaquant suédois en fait partie. Les Red Devils n'ont visiblement pas souhaité prendre de risques après la grave blessure à un genou de l'ancien Parisien et n'ont donc pas activé l'option de son contrat pour une année supplémentaire.

Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine destination du Scandinave.