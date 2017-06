Amical : Sampaoli débute en battant le Brésil !

Amical : Sampaoli débute en battant le Brési l ! « Par Romain Rigaux - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Brésil et l'Argentine étaient opposés ce vendredi pour un match amical à Melbourne, en Australie. L'occasion pour Jorge Sampaoli de fêter sa première sur le banc de l'Albiceleste, lui qui a quitté le FC Séville un an après son arrivée, avec un succès 1-0. Pour ses débuts, le technicien argentin avait disposé son équipe dans un 3-3-3-1 avec Messi, Dybala et Di Maria en soutien de Higuain. Difficile de porter un jugement au terme de cette partie. Mercado (44e) a inscrit l'unique but d'un match plutôt décevant. Les Brésiliens auraient pu égaliser en seconde période si Gabriel Jesus et Willian n'avaient pas touché les poteaux. Les compositions : Brésil : Weverton - Fagner (Rafinha, 73e, T. Silva, Gil, Filipe Luis - Paulinho (Giuliano, 81e), Fernandinho - Coutinho, Willian, Augusto (D. Costa, 66e) - Gabriel Jesus (Taison, 90e+2). Argentine : Romero - Otamendi, Maidana, Mercado (Mammana, 75e) - Gomez (Tagliafico, 53e), Biglia, Banega (Lanzini, 81e) - Messi, Dybala, Di Maria - Higuain (Correa, 46e). Romero - Otamendi, Maidana, Mercado (Mammana, 75e) - Gomez (Tagliafico, 53e), Biglia, Banega (Lanzini, 81e) - Messi, Dybala, Di Maria - Higuain (Correa, 46e).

