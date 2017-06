Lyon : Gonalons poussé vers la sortie

Les relations entre Jean-Michel Aulas et Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) se sont nettement refroidies en fin de saison. Selon Le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas digéré les déclarations de son milieu de terrain sur les ambitions du club et souhaite s'en séparer cet été.

Le journal régional assure que le patron des Gones n'a démarré aucune discussion pour une prolongation de Gonalons, dont le contrat se termine en juin 2018. Un départ semble donc inévitable pour que l'OL récolte un chèque. Les représentants du joueur ont déjà commencé à lui chercher une porte de sortie.