PSG : l'agent de Verratti tacle encore le club « Par Romain Lantheaume - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela faisait trop longtemps qu’il était étrangement calme ! Habitué à effectuer des sorties acides à l’encontre du Paris Saint-Germain, l’agent de Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, vient d’y aller de sa dernière pique en date à l’encontre du club de la capitale. "Il est désormais clair que l’argent ne suffit plus, il faut être séduisant et, sur les quatre-cinq dernières années, le PSG n’a pas fait grand-chose pour augmenter son potentiel de séduction. La Juventus attire beaucoup plus, parce que les champions sont attirés par les équipes qui gagnent", a lancé l’Italien dans les colonnes de Tuttosport. Il faut dire aussi qu’en termes de recrutement, la Vieille Dame a eu le nez creux en misant sur des joueurs en fin de contrat qui ont apporté une plus-value à l’équipe, pendant que le PSG investissait des sommes importantes sur des flops l’été dernier… Il faut dire aussi qu’en termes de recrutement, la Vieille Dame a eu le nez creux en misant sur des joueurs en fin de contrat qui ont apporté une plus-value à l’équipe, pendant que le PSG investissait des sommes importantes sur des flops l’été dernier…

