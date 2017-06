Real : Ronaldo, la Chine démasquée ?

Real : Ronaldo, la Chine démasqué e ? « Par Romain Rigaux - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme évoqué cette semaine, la presse portugaise annonçait une offre de 180 millions d'euros à venir pour Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison). Alors que nos confrères s'étaient étrangement emballés en annonçant les pistes totalement improbables du PSG et de Monaco, de nouvelles informations ont été publiées sur ce dossier ce vendredi. D'après le quotidien espagnol AS, cette offre viendrait de Chine. Mais le média évoque non pas 180 mais 200 millions d'euros ! Le club chinois, dont l'identité n'a pas filtré, proposerait également un salaire annuel de 120 millions d'euros à la superstar du Real Madrid... Même si une telle proposition arrivait réellement dans la capitale espagnole, il n'y aura pas de transfert record ou de salaire totalement fou pour CR7 puisque l'attaquant lusitanien évoluera bien la saison prochaine au Real, où son contrat court jusqu'en 2021. Même si une telle proposition arrivait réellement dans la capitale espagnole, il n'y aura pas de transfert record ou de salaire totalement fou pour CR7 puisque l'attaquant lusitanien évoluera bien la saison prochaine au Real, où son contrat court jusqu'en 2021.

News lue par 4298 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+