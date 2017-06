OM : Germain, c'est environ 10 M€

Comme nous vous l'évoquions ces derniers jours, l'Olympique de Marseille et l'attaquant Valère Germain (27 ans, 36 matchs et 10 buts en L1 cette saison) sont sur la même longueur d'onde concernant un transfert cet été. L'Equipe confirme un dossier en bonne voie et l'OM doit désormais s'entendre avec l'AS Monaco.

D'après le quotidien sportif, la transaction devrait se boucler aux alentours de 10 millions d'euros pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat sur le Rocher. Il y a un an, l'ASM avait fixé son prix à 7 millions d'euros.