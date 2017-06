CdM 2018 : le classement du groupe des Bleus

Alors que l'équipe de France affronte la Suède ce vendredi (20h45) dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, voici un petit point sur le groupe A des Bleus. En cas de victoire, les Français peuvent faire un grand pas vers la qualification en reléguant les Suédois, actuels 2es, à six points. Attention tout de même à la Bulgarie qui peut rester à quatre longueurs en cas de succès en Biélorussie.



Une défaite de la France et tout serait relancé puisque la Suède reviendrait à sa hauteur et la Bulgarie pourrait se rapprocher à un point. Quatrièmes, les Pays-Bas vont devoir lutter, tandis que la Biélorussie et le Luxembourg sont déjà largués.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 France 13 5 4 1 0 10 3 +7 2 Suède 10 5 3 1 1 10 3 +7 3 Bulgarie 9 5 3 0 2 8 10 -2 4 Pays-Bas 7 5 2 1 2 8 6 +2 5 Biélorussie 2 5 0 2 3 2 10 -8 6 Luxembourg 1 5 0 1 4 6 12 -6