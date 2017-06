PSG : un rapprochement avec James ?

PSG : un rapprochement avec Jame s ? « Par Romain Lantheaume - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’impasse au Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) va profiter du mercato estival pour changer d’air. Et malgré les 70 millions d’euros réclamés par la Maison Blanche pour s’en séparer, le Colombien se trouve dans le viseur de plusieurs cadors : Manchester United, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Actuellement rassemblé avec sa sélection, le Cafetero laisse le soin à son agent, Jorge Mendes, de s’occuper de son avenir et, d’après France Football, un rapprochement avec le club de la capitale aurait eu lieu au cours des derniers jours ! Le Merengue se montrerait d’ailleurs séduit par la perspective de rejoindre le vice-champion de France. Ces informations paraissent crédibles dans la mesure où Mendes et le président francilien Nasser Al-Khelaïfi ont évoqué le cas du Sud-Américain samedi dernier à Cardiff en marge de la finale de la Ligue des Champions (voir ici). Malgré la concurrence dans ce dossier, Paris a les moyens de parvenir à ses fins avec un budget mercato estimé à 220 M€ ! Ces informations paraissent crédibles dans la mesure où Mendes et le président francilien Nasser Al-Khelaïfi ont évoqué le cas du Sud-Américain samedi dernier à Cardiff en marge de la finale de la Ligue des Champions (). Malgré la concurrence dans ce dossier, Paris a les moyens de parvenir à ses fins avec un budget mercato estimé à 220 M€ !

