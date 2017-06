ASSE : la piste Vieira toujours prioritaire !

ASSE : la piste Vieira toujours prioritair e ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bientôt la fin du feuilleton pour la succession de Christophe Galtier sur le banc de l’AS Saint-Etienne ? Alors que des informations contradictoires circulent ces derniers jours, L’Equipe avance que Patrick Vieira reste la priorité des dirigeants stéphanois ! Même s’il avait réaffirmé son attachement au New York City FC (voir ici), le champion du monde 1998 ne se montrerait pas insensible aux approches des Verts et le forcing de l’ASSE pourrait finir par payer… Dans le cas contraire, Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg) tient la corde. Même si le FC Nantes est entré dans la danse, un accord avec l'ASSE est "à portée de main, et l'affaire bouclée à 80 %", a indiqué une source proche du dossier au quotidien sportif. Les deux clubs sont déjà tombés d’accord pour le rachat de la dernière année de son contrat et l’agent de l’Espagnol, Josep Maria Orobitg, finalise les négociations. De son côté, Claude Puel est toujours dans le flou avec Southampton et semble désormais hors course alors que les dirigeants stéphanois veulent boucler le dossier rapidement. De son côté, Claude Puel est toujours dans le flou avec Southampton et semble désormais hors course alors que les dirigeants stéphanois veulent boucler le dossier rapidement.

