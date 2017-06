Brésil : Messi traumatise toujours T. Silva « Par Eric Bethsy - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’occasion du match amical contre l’Argentine vendredi (12h05), le défenseur central du Brésil Thiago Silva (32 ans, 61 sélections et 4 buts) a évoqué son duel face à Lionel Messi (29 ans, 117 sélections et 58 buts). Un mauvais souvenir pour le joueur du Paris Saint-Germain, humilié par le FC Barcelone (6-1) en huitième de finale de la Ligue des Champions. "Il est toujours difficile d'affronter des joueurs du niveau de Messi, a confié l’international auriverde. J'ai dû lui faire face à de nombreuses reprises récemment. Avec Milan, je l'ai affronté chaque année en Ligue des Champions. Et maintenant avec le PSG. Il est certain que ce 6-1 nous a négativement marqués. Mais le match de demain ne concerne pas le PSG et le Barça." Annoncé titulaire et même capitaine en raison des absences, le Parisien a l’occasion de prendre sa revanche. Annoncé titulaire et même capitaine en raison des absences, le Parisien a l’occasion de prendre sa revanche.

