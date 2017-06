Man City : un joueur de plus sur le marché

Après avoir libéré Willy Caballero, Bacary Sagna, Gaël Clichy ou encore Jesus Navas, Manchester City souhaite toujours dégraisser. En attendant des offres acceptables pour des joueurs comme Claudio Bravo ou même Alksandar Kolarov, le club anglais a décidé de mettre un autre nom sur la liste des transferts.

Lequel ? Celui de Fabian Delph (27 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League cette saison). Décevant cette saison, le milieu de terrain ne sera pas retenu et ne devrait plus être un Citizen dans les prochains mois. Selon les médias locaux, Newcastle serait en pole pour l’accueillir puisque la formation promue en Premier League aurait déjà proposé une première offre de 15 millions d’euros.