Chelsea : Everton ne lâche rien pour Lukaku « Par Youcef Touaitia - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Diego Costa sur le départ (voir article de 9h19), Chelsea va devoir lui trouver un successeur dès cet été. Selon toute vraisemblance, celui-ci devrait être l'attaquant d'Everton, Romelu Lukaku (24 ans, 37 matchs et 25 buts en Premier League cette saison), qui a annoncé son départ il y a quelques semaines. Problème, les dirigeants des Toffees se montrent intransigeants et veulent récupérer le maximum d'argent pour céder le buteur belge. A en croire le média Goal, ces derniers espèrent obtenir au moins 115 millions d'euros dans cette transaction. Un prix exorbitant qui refroidit les Blues. Bien évidemment, les Londoniens ne mettront jamais autant pour recruter Lukaku et attendront le bon moment pour investir sur leur ancien joueur, dont le prix initial avait été fixé à 80 millions d'euros. Les négociations continuent dans ce feuilleton qui ne fait que commencer ! Un prix exorbitant qui refroidit les Blues. Bien évidemment, les Londoniens ne mettront jamais autant pour recruter Lukaku et attendront le bon moment pour investir sur leur ancien joueur, dont le prix initial avait été fixé à 80 millions d'euros. Les négociations continuent dans ce feuilleton qui ne fait que commencer !

