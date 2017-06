OM : Anigo envoie une pique à Labrune Par Youcef Touaitia - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est un secret pour personne, José Anigo et Vincent Labrune ne s'apprécient pas. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le premier cité ne manque jamais l'occasion de lui glisser un tacle. "Après le départ du président le plus bizarre de l’histoire du club, les Marseillais ont retrouvé le sourire, bien plus qu’après le mien, mais il est vrai que nous n’avions pas le même parcours dans cette équipe mythique", a lâché l'ex-entraîneur phocéen dans sa chronique pour France Football. C'est sûr, Labrune ne laissera pas un souvenir impérissable à Marseille... C'est sûr, Labrune ne laissera pas un souvenir impérissable à Marseille...

