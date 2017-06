Man Utd : Ibrahimovic non conservé ?

Man Utd : Ibrahimovic non conserv é ? « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La blessure de Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) a sûrement changé son destin à Manchester United ! Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit début mai, l'attaquant suédois ne sera pas conservé par les Red Devils d'après les informations du média britannique Sky Sports. voir ici). Vendredi, la Premier League publiera la liste des joueurs libérés par les clubs et le Scandinave devrait donc en faire partie. Ce n'est pas une surprise malgré la belle saison d'Ibra, en fin de contrat au terme du mois de juin et dont l'option d'une prolongation d'un an ne sera pas activée. En effet, avec son problème physique, l'ancien Parisien va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois et le club de José Mourinho lui cherche un successeur depuis plusieurs semaines avec les pistes menant aux buteurs d'Everton Romelu Lukaku et du Real Madrid Alvaro Morata. En Europe, Ibrahimovic disposerait de plusieurs touches selon son agent Mino Raiola (). Vendredi, la Premier League publiera la liste des joueurs libérés par les clubs et le Scandinave devrait donc en faire partie.

