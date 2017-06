OM : Cabella motivé par le projet « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Utilisé comme remplaçant par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia sur la seconde partie de saison, l'ailier Rémy Cabella (27 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas l'intention de déposer les armes. Motivé par le projet ambitieux porté par le propriétaire Frank McCourt, le Français souhaite réaliser une belle saison 2017-2018. "Je vais revenir quelques jours avant la reprise officielle (28 juin) pour me préparer, j'ai envie de faire une grosse saison. On a un projet à accomplir, je vais me donner tous les moyens pour réussir. Je suis un joueur qui a besoin d'une préparation, j'en n'ai pas eu pendant deux ans et je le regrette, je l'ai senti. J'ai confiance en moi, je sais où je peux aller et je vais tout faire pour jouer", a lancé l'ancien Montpelliérain pour Le Phocéen. Même si Dimitri Payet et Florian Thauvin seront logiquement titulaires, Cabella peut clairement rendre des services à l'OM en retrouvant son meilleur niveau. Même si Dimitri Payet et Florian Thauvin seront logiquement titulaires, Cabella peut clairement rendre des services à l'OM en retrouvant son meilleur niveau.

