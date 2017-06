OM : Dugarry valide la piste Germain

A un an du terme de son contrat à l'AS Monaco, l'attaquant Valère Germain (27 ans, 36 matchs et 10 buts en L1 cette saison) se retrouve annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Pour le consultant de la radio RMC Christophe Dugarry, il s'agit d'une excellente idée de la part des dirigeants phocéens.

"Il n'a pas toutes les qualités du monde non plus. C'est un joueur d'appel, après il manque peut-être un peu de physique. Mais cette intelligence de jeu me plaît énormément, et je pense que ce serait une bonne nouvelle pour l'OM", a jugé le champion du monde 1998.

Le récent 5e de Ligue 1 disposerait d'ores et déjà d'un accord avec Germain (), mais doit encore s'entendre avec Monaco.