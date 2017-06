Man Utd : Pogba dingue de Mourinho « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Manchester United l'été dernier en provenance de la Juventus Turin pour un montant record de 105 millions d'euros, le milieu de terrain Paul Pogba (24 ans, 30 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a été particulièrement critiqué pour ses performances moyennes. Mais le Français a toujours pu compter sur le soutien de son entraîneur José Mourinho, qu'il a logiquement encensé. "On l’appelle le Special One parce qu’il gagne. Parfois, il fait des choses extrêmes. Contre Chelsea, il a changé notre dispositif tactique juste avant le match. On ne l’avait jamais travaillé à l’entraînement mais ça a marché. Il a remporté trois trophées pour sa première année. C’est spécial aussi. Il mérite son surnom. Il est proche des joueurs. Sur le plan personnel, il m’a bien accueilli. On a eu une discussion et j’ai eu un bon feeling dès le début. Il me fait confiance et me défend. C’est ce dont ont besoin tous les joueurs", a souligné Pogba pour Sky Sports. Un juste retour des choses après les nombreuses interventions de Mourinho pour défendre l'international tricolore. Un juste retour des choses après les nombreuses interventions de Mourinho pour défendre l'international tricolore.

