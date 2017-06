Sondage MF : Batshuayi à l'OM, c'est oui !

Sondage MF : Batshuayi à l'OM, c'est ou i ! « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous demandions aux supporters de l'Olympique de Marseille s'ils étaient favorables au retour de Michy Batshuayi, vendu à Chelsea l'été dernier. Sur les 13 786 votes recensés, vous êtes 55,7% à valider un éventuel come-back du Belge au sein du club phocéen. A l'inverse, 44,3% des sondés n'approuvent pas cette piste. Remplaçant chez les Blues et auteur de 9 buts cette saison, Batshuayi a tout de même marqué un but toutes les 78 minutes. Dès à présent, dites-nous que doit faire le buteur de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette suite à l'interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous que doit faire le buteur de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette suite à l'interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

