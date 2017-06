OM : une légende s'enflamme pour le club !

OM : une légende s'enflamme pour le clu b ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancienne idole du Stade Vélodrome, Roger Magnusson se félicite du rachat de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Le Suédois voit même très grand pour le club phocéen, et ce dès la saison prochaine ! "Garcia, c'est quelqu'un ! Celui qu'il faut à l'OM. Il est offensif. Et puis, Zubizarreta est très connu du milieu du football ; tout cela m'incite à penser que l'OM va menacer le PSG et Monaco la saison prochaine, a estimé l’ancien ailier dans les colonnes de La Provence. Heureusement que l'Américain a acheté l'OM, ça a sauvé le club, parce que la veuve Dreyfus ne mettait plus d'argent pour les transferts. Mes amis marseillais m'ont dit que le spectacle était bien meilleur. Maintenant, il faut prendre au moins trois bons joueurs même si c'est difficile. Il faut un vrai buteur. (...) Gomis, ce n'est pas Skoblar." Même avec un mercato ambitieux, difficile tout de même d’imaginer que l’OM sera déjà en état de titiller l’ASM et le PSG lors de l’exercice 2017-2018. Même avec un mercato ambitieux, difficile tout de même d’imaginer que l’OM sera déjà en état de titiller l’ASM et le PSG lors de l’exercice 2017-2018.

