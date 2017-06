Monaco : Sidibé surpris par le "génie" Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A force, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) n’est sans doute plus à un compliment près, mais celui-ci devrait tout de même lui faire plaisir. Interrogé sur son coéquipier de l’AS Monaco, le latéral droit Djibril Sidibé (24 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s’est naturellement montré élogieux. "Je ne m’attendais pas à une éclosion si rapide. C’est un génie tout simplement et il l’a démontré tout au long de la saison, même si au début il boudait un peu quand il ne jouait pas, a plaisanté le Tricolore au micro de BFM Sport. Je ne dirais pas que c’est un très grand joueur, mais il en prend la direction." Avec son talent et sa maturité, Mbappé semble effectivement promis à un avenir resplendissant. Avec son talent et sa maturité, Mbappé semble effectivement promis à un avenir resplendissant.

