Barça : Messi encense également Ronaldo

Les deux meilleurs joueurs du monde ont décidé de se flatter ! Après les compliments de Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) envers Lionel Messi (29 ans, 34 matchs et 37 buts en Liga cette saison) (voir ici), l'Argentin a rendu la pareille au Portugais en l'encensant à l'occasion d'un entretien accordé à ESPN.

"Je l'ai toujours dit, et lui aussi : notre rivalité, c'est surtout une invention de la presse. Nous tentons simplement de donner le plus possible, de devenir plus fort, rien de plus. Cristiano est un très grand joueur, possède de nombreuses qualités et se surpasse année après année. C'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs du monde", a reconnu l'attaquant du FC Barcelone.

Le buteur du Real Madrid appréciera !