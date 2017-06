Nantes : Schalke ne lâche pas Harit !

Nantes : Schalke ne lâche pas Hari t ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Choqué par le départ de l’entraîneur Sergio Conceiçao, le milieu de terrain Amine Harit (19 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera-t-il toujours un joueur du FC Nantes l'année prochaine ? Auteur d’un exercice prometteur malgré un temps de jeu en baisse en seconde partie de saison, le Canari risque en tout cas d’avoir quelques maux de tête cet été. D’après les informations de L’Equipe, l’international U20 français dispose en effet d’une offre alléchante en provenance de Schalke 04 ! Cette proposition ne laisserait pas le natif de Pontoise indifférent et celui-ci l’étudie attentivement. Mais le FCN laissera-t-il partir sa pépite, symbole de sa formation et sous contrat jusqu’en 2020 ? Un gros chèque de l’écurie allemande, désireuse de frapper fort cet été, pourrait permettre à tout le monde de s'y retrouver...

