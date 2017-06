ASSE : Ranieri et Renard hors course ?

ASSE : Ranieri et Renard hors cours e ? « Par Romain Lantheaume - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Engagés dans un long marathon pour la succession de l’entraîneur Christophe Galtier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne commencent à y voir plus clair. D’après L’Equipe, plusieurs techniciens pressentis pour le poste ont été informés mercredi qu’ils n’étaient plus en lice. Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard ainsi que Claudio Ranieri et Eric Roy, libres de tout contrat, font partie des candidats recalés. voir ici), Claude Puel, sur la sellette à Southampton, reste en course avec l’Espagnol Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg) selon le quotidien sportif. Le poste devrait se jouer entre ces deux-là même si L’Equipe avance que la piste Antoine Kombouaré n’a jamais vraiment été abandonnée. Mais, au vu du refus catégorique des dirigeants de Guingamp, difficile d’imaginer pareil retournement de situation dans la dernière ligne droite. Même si France Bleu affirme qu’il a décliné (), Claude Puel, sur la sellette à Southampton, reste en course avec l’Espagnol Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg) selon le quotidien sportif. Le poste devrait se jouer entre ces deux-là même si L’Equipe avance que la piste Antoine Kombouaré n’a jamais vraiment été abandonnée. Mais, au vu du refus catégorique des dirigeants de Guingamp, difficile d’imaginer pareil retournement de situation dans la dernière ligne droite.

