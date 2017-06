OM : Garcia impose ses choix au mercato « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant pour le véritable lancement du projet ambitieux porté par Frank McCourt. Pour renforcer le club phocéen, 8 priorités ont été définies : un gardien, deux défenseurs centraux, un latéral droit, deux milieux et deux attaquants. Qui a détaillé les besoins de l'OM ? L'entraîneur Rudi Garcia ! En effet, d'après les révélations du quotidien L'Equipe, le technicien tricolore dispose des pouvoirs sur le plan sportif et a toujours le dernier mot sur les dossiers en cours. Ainsi, le coach fixe ses priorités, propose ses noms, écoute l'avis du directeur sportif Andoni Zubizarreta, mais décide ensuite de valider ou d'écarter une piste. Par contre, les négociations avec les clubs et les joueurs sont menées par l'Espagnol et le président Jacques-Henri Eyraud. Avec une telle responsabilité, Garcia n'aura pas le droit à l'erreur.

