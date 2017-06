TFC : Lafont, Diop... Dupraz sort les barbelés « Par Romain Lantheaume - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec le gardien Alban Lafont (18 ans, 36 matchs en L1 cette saison) puis les défenseurs centraux Issa Diop (20 ans, 30 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Christopher Jullien (24 ans, 35 matchs et 4 buts en L1 cette saison), Toulouse possède dans ses rangs plusieurs éléments prometteurs qui ne devraient pas manquer de sollicitations cet été. Mais d’après l’entraîneur des Violets Pascal Dupraz, aucun bon de sortie n’a été accordé les concernant. "Des joueurs ont encore à progresser et trouvent au Téfécé l'endroit idéal pour le faire. Il m’étonnerait donc fort que Diop, Lafont ou Jullien, par exemple, puissent partir. Ils sont tout à fait satisfaits de rester, a assuré le technicien au micro de RMC. J’ai tendance à croire mon président, même si une grosse offre arrive, ces joueurs-là ne devraient pas s'en aller." Alors que l’attaquant Martin Braithwaite devrait suivre le milieu offensif Oscar Trejo, en fin de contrat, et faire ses valises, on comprend que Dupraz ne souhaite pas perdre l'ensemble de la colonne vertébrale de sa formation. Alors que l’attaquant Martin Braithwaite devrait suivre le milieu offensif Oscar Trejo, en fin de contrat, et faire ses valises, on comprend que Dupraz ne souhaite pas perdre l'ensemble de la colonne vertébrale de sa formation.

News lue par 5669 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+