Real : Morata envoie un message à James

Abonnés au banc et tous deux annoncés sur le départ, le milieu offensif James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) et l’attaquant Alvaro Morata (24 ans, 26 matchs et 15 buts en Liga cette saison) quitteront-ils le Real Madrid cet été ? Rien n’est moins sûr d’après l’ancien joueur de la Juventus Turin. A l’issue du match amical Espagne-Colombie (2-2) mercredi, Morata a affirmé se voir toujours à la Maison Blanche la saison prochaine, en espérant qu’il en sera de même pour son coéquipier.

"Qui sait ? A l'heure actuelle, nous serons équipiers l'an prochain. Je n'en sais rien, j'espère que ce n'est pas notre dernier match parce que je l'aime beaucoup. C'est un immense joueur. Nous verrons ce qui arrive", a glissé l’Ibère au micro de la chaîne Telecinco.

De son côté, le vainqueur de la C1 a mis la barre haut en réclamant 89 millions d’euros pour céder Morata () ! Il faudra également débourser 75 M€ pour le Cafetero.