Colombie : Falcao dans l'histoire !

Colombie : Falcao dans l'histoir e ! « Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Falcao (31 ans) est bel et bien redevenu El Tigre ! Auteur d'une saison pleine, l'attaquant de l'AS Monaco est encore un peu plus entré dans l'histoire du football colombien. Buteur face à l'Espagne (2-2) ce mercredi en match amical, l'avant-centre de la formation princière est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Cafeteros avec 26 réalisations en 66 sélections. Grâce à ce but, Falcao dépasse ainsi son illustre prédécesseur, Arnoldo Iguaran, qui avait marqué à 25 reprises en 68 capes entre 1979 et 1993. Preuve que l'ancien joueur de Porto a traversé une période noire depuis sa grave blessure à un genou en janvier 2014, il a attendu deux ans jour pour jour pour retrouver le chemin des filets avec son équipe nationale. Enfin !

