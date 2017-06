Amical : l'Italie corrige l'Uruguay

A l'occasion d'un match amical de prestige, l'Italie et l'Uruguay s'affrontaient ce mercredi. Et la Squadra Azzurra a corrigé la Celeste 3-0. Après un but rapide de Gimenez contre son camp (7e), Eder (82e) et De Rossi (90e), sur penalty, ont alourdi la note en fin de rencontre.

L'Italie a maintenant rendez-vous avec le Liechtenstein dimanche en match de qualifications pour le Mondial 2018.