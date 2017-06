Bordeaux : Carrasso veut prendre son temps « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Laissé libre par Bordeaux, Cédric Carrasso (35 ans, 24 matchs en L1 cette saison), malgré des intérêts de Toulouse et Montpellier, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais l'expérimenté portier ne veut pas se précipiter. "J’ai des contacts, mais ce n’est pas une question de notoriété ou de moyens financiers. Je dois prendre du plaisir pour les 2, 3 prochaines années, a indiqué l'ancien Marseillais sur RMC. Je ne veux pas partir si tôt en Ligue 2. J’ai encore des choses à faire. Après c’est une histoire de challenge et d’envie, donc un challenge peut m’intéresser en L2 qui sait. J'ai des contacts, je ne me suis pas fixé de limites pour choisir. Après mes bonnes performances de la saison dernière, je suis serein. Ce n’est pas de l’excès de confiance mais si rien ne me plaît, j’attendrai." Rappelons que Carrasso est même prêt à devenir numéro deux dans un grand club comme Monaco. Rappelons que Carrasso est même prêt à devenir numéro deux dans un grand club comme Monaco.

