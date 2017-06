Monaco : Tielemans n'est pas inquiet

Actuellement avec la sélection belge, Youri Tielemans (20 ans, 4 sélections) a profité d’une conférence de presse pour expliquer son choix de signer à l’AS Monaco. Malgré le transfert de Bernardo Silva à Manchester City, en attendant d'autres départs, le milieu de terrain croit au projet monégasque.

"J’ai regardé le pour et le contre, les offres de clubs, et je pense que c’est la meilleure décision que je pouvais prendre, a confié le Diable Rouge. J’ai vraiment bien réfléchi là-dessus, et j’étais décidé à aller là-bas pour réussir. Le club est assez ambitieux, s’il y a des départs, il y en a d’autres qui vont arriver. Le club a tout simplement dit qu’il voulait continuer sur la lancée de cette saison, et ça m’a vraiment donné envie de continuer avec eux."

Visiblement, Tielemans sait déjà comment le mercato de l’ASM va se dérouler.