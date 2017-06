Montpellier : quel avenir pour Mounié ?

Montpellier : quel avenir pour Mouni é ? Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/06/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par l'Olympique Lyonnais et quelques clubs anglais notamment, Steve Mounié (22 ans, 35 matchs et 14 buts en L1 cette saison) pourrait quitter Montpellier cet été. Mais l'attaquant ne cherche pas non plus absolument à changer d'air. "On est en discussion avancée avec aucun club et le joueur n’est pas dans une logique de départ absolu, confie l’un de ses proches au Midi Libre. Une vente n’est pas à exclure mais tout dépendra des besoins financiers de Montpellier." Le MHSC cherchera à se séparer cet été soit de Ryad Boudebouz soit de Mounié pour renflouer ses caisses. Le MHSC cherchera à se séparer cet été soit de Ryad Boudebouz soit de Mounié pour renflouer ses caisses.

News lue par 6836 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+