Monaco : Jardim prolonge ! (officiel) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bonne nouvelle pour l'AS Monaco : son entraîneur, bien que très convoité, Leonardo Jardim, a décidé de rester sur le Rocher et a même prolongé son contrat d'une saison ce mercredi, soit jusqu'en 2020. "La confiance que m'a témoignée le club a toujours été essentielle à mes yeux. Je me sens partie intégrante de l'ASM et de la Principauté, a réagi le technicien portugais après sa prolongation. Les trois saisons passées furent exceptionnelles, couronnées par l'obtention du titre de champion. Nous allons donc travailler avec l'ambition de poursuivre ce projet et continuer à faire grandir ce club avec la même passion qui nous anime depuis le début. Je suis convaincu que le futur s'annonce très excitant." Jardim dirige Monaco depuis l'été 2014. Jardim dirige Monaco depuis l'été 2014.

News lue par 8650 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+