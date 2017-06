OM : nouvelle vague de licenciements « Par Romain Rigaux - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'organigramme de l'Olympique de Marseille a déjà connu du changement lors de l'arrivée de Frank McCourt, une nouvelle vague de départs est prévue cet été. Selon RMC, les deux kinés historiques Jérôme Palestri et Jean-Georges Cellier, ainsi que le préparateur physique, Pieter Jacobs, ont été licenciés par le club phocéen. Trois départs qui répondent au remaniement opéré par Rudi Garcia dans le staff médical. Mais ce n'est pas tout puisque l'OM propose un plan de départ volontaire et 25 postes sont menacés, parmi les 110 employés du club hors secteur professionnel. Le pôle marketing et celui des médias seraient particulièrement visés. La direction souhaite apporter de nouvelles compétences au club, notamment dans les nouvelles technologies, l'évènementiel et la promotion de la marque OM à l'international.

News lue par 9203 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+