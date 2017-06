Monaco : une offre de 150 M€ pour Mbappé ?

Monaco : une offre de 150 M€ pour Mbapp é ? « Par Romain Rigaux - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les offres se multiplient pour Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ! Alors que le Real Madrid compte formuler une troisième proposition à 135 millions d'euros, La Gazzetta dello Sport annonce une offre de 150 millions d'euros d'Arsenal ! Décidé à frapper fort sur le marché des transferts, le club londonien change ses habitudes. L'ASM résistera-t-elle à cette montée des enchères ? Le jeune attaquant et le club de la Principauté auraient déjà décidé de poursuivre leur collaboration une saison de plus et une prolongation de contrat lui sera proposée après les matchs de l'équipe de France. Mais 150 M€, cela commence à faire beaucoup...

