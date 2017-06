Roma : retraite en 2019 pour De Rossi ?

Roma : retraite en 2019 pour De Ross i ? « Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat ce mois-ci, le milieu de terrain Daniele De Rossi (33 ans, 31 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) a finalement prolongé de deux années supplémentaires avec l'AS Rome. A en croire l'international italien, ce bail pourrait être le dernier avant de raccrocher définitivement les crampons. "Ce contrat avec l’AS Rome sera probablement mon dernier contrat avec mon club. Je n’ai pas signé quoi que ce soit qui m’empêcherait de continuer plus loin avec l’Italie et Rome, mais la logique me conduit à penser que ce sera la fin", a indiqué le capitaine romain en conférence de presse. Après Francesco Totti, qui a décidé de quitter son club de cœur le mois dernier, la Louve s'apprête à perdre son autre joueur de légende dans un futur proche. Après Francesco Totti, qui a décidé de quitter son club de cœur le mois dernier, la Louve s'apprête à perdre son autre joueur de légende dans un futur proche.

