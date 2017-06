PHOTOS : le nouveau maillot de la Juve !

La Juventus Turin a dévoilé son futur maillot domicile pour la saison prochaine. La Vieille Dame revient aux traditionnelles bandes noires et blanches plus fines sur le devant de la tunique, un "design inspiré des emblématiques maillots de la Juve portés dans les années 40". On notera l'élégance du col mao et la présence du nouveau logo du club turinois.

Le maillot domicile 2017-2018 de la Juventus Turin