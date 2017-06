Barça : Piqué s'attaque encore au Real « Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Gerard Piqué (30 ans, 25 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et le Real Madrid, une histoire d'amour qui n'a pas fini de faire parler. Toujours prompt à tailler le club de la capitale espagnole, le défenseur central du FC Barcelone a de nouveau envoyé une pique au double champion d'Europe en titre. "Le jour où vous verrez le Barça faire une parade pour célébrer une Coupe du Roi, alors vous pourrez considérer que le Real débute une nouvelle ère, a critiqué le Catalan au micro de Movistar. Nous avions fait en sorte que le Real fasse une parade pour avoir gagné la Coupe. Vous ne pouvez pas comparer tout ce que nous avons accompli au Barça avec les deux dernières saisons du Real." Si sur la scène nationale, le passé récent plaide en faveur du Barça, vainqueur de six des neuf dernières Liga, en revanche, les Merengue sont irrésistibles sur la scène européenne avec trois C1 remportées sur les quatre dernières éditions. Une prouesse qui force le respect. Si sur la scène nationale, le passé récent plaide en faveur du Barça, vainqueur de six des neuf dernières Liga, en revanche, les Merengue sont irrésistibles sur la scène européenne avec trois C1 remportées sur les quatre dernières éditions. Une prouesse qui force le respect.

