Villarreal : pourquoi Ünal a zappé la L1

Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017

Transféré de Manchester City à Villarreal, l'attaquant Enes Ünal (20 ans) aurait pu rejoindre la Ligue 1, où Lille et Monaco étaient prêts à le recruter. Sauf que le Turc ne semblait pas très chaud à l'idée d'évoluer dans le championnat de France, qu'il trouve plus difficile que la Liga. "Villarreal n'a pas voulu le signer en prêt, Monaco non plus... Mais le championnat français est plus difficile. Il y avait un risque pour Enes, a assuré son agent, Batur Altipamark, au micro de beIN Sports. Nous voulions qu'Enes joue à Villarreal parce qu'ils jouent en 4-4-2 depuis longtemps. Et à part contre le Barça et le Real Madrid, ils ont l'habitude d'avoir la possession contre chaque équipe. C'est pourquoi nous avons décidé que Villarreal était le meilleur choix." Pour rappel, Ünal a inscrit 18 buts en 32 rencontres d'Eredivisie avec Twente, où il a évolué en prêt cette saison.

